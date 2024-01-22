為避免寒暑假期間學生誤入打工陷阱，遭詐騙集團吸收為車手，新北警少年隊結合士林地檢署檢察官共同入校舉辦法治教育課程及反詐宣導，由檢察官現身說法分享實際偵辦詐騙案例，讓同學有更為身歷其境的感受。

給學生閱讀刑事局製作的反詐騙手冊(圖/新北市政府警察局提供)

春節連假在即，寒暑假打工潮將湧現，為避免青少年被不肖組織吸收誘騙從事犯罪行為，少年隊特別邀請士林地檢署王碩志主任檢察官入校與學生分享偵辦各類詐騙案件經驗，其中講到詐團用高薪廣告將求職者騙來應徵後，當場將人綁上車並以暴力控制，把20多個人塞在一間不到5坪大的房間，吃東西用配給，不聽話就痛打，讓在場學生聽的瞠目結舌；此外，部分青少年貪圖優渥工資淪為車手，之前苗栗地區某犯嫌向被害人拿一百萬元，交給上游獲酬勞1萬5000元，被查獲後遭被害人求償一百萬元，無力償還還要拖累家人。倘有提供存摺帳戶的，因為當時詐騙集團是利用其帳戶去詐騙別人，後續還有更多的法律問題等著處理，悔不當初。檢察官提醒學生，千萬不要把帳戶隨便交給人，不然就會成為詐騙集團共犯。

學校頒發感謝狀給王碩志主任檢察官(圖/新北市政府警察局提供)

新北警局表示，在寒假前少年隊及各分局都會持續派專人進入學校加強反詐騙宣導，提醒莘莘學子勿被有心人士利用為詐騙車手或是輕易將自己的帳本賣給詐騙集團使用，使自己成為幫兇，以為賺了五毛結果是賠了五萬。(廣告)