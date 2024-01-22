2022年春節期間，中共1架運-12民用機接近馬祖東引防區上空，用意為何，引發猜測。監察院今（22）日糾正國防部及空軍司令部，指責國軍聯合情監偵能力在外離島及中國沿岸之威脅感知方面確有疏漏。

2022年春節期間，中共1架運-12民用機接近馬祖東引防區上空，國防部當時說法是，「不排除是中國運用民用航空器測試國軍應變作為」。軍方官員當時認為，東引機場跑道一如綠島等小型機場，都要目視降落，當日中共運-12民航機，應是錯把東引當成要降落的小島，才會低飛，做出目視降落的飛行動作。

軍方官員還說，我飛彈都有追瞄，但不能開第一槍，而且對方是民用機，又未掛戴武器。由於部隊做出妥適的應變處置，並沒有官兵因此被懲處責罰。

對此，監察院今（22）日提出糾正案，111年2月5日疑似中共運12型機自中國長樂機場起飛後，空軍所屬雷達雖曾掌握目標航跡，然而該機後續因關閉電碼、低空慢飛及受雜波影響，指管單位未能啟動後續目標建立或辨識程序，導致該機飛抵東引某營區上空始為衛哨目視而循戰情回報；調查委員表示，本案凸顯國軍聯合情監偵能力在外離島及中國沿岸之威脅感知方面確有疏漏，因而提出糾正，盼國防部予以正視。

負責本案調查的監察委員強調，中共藉各種手段積極測試國軍聯合情監偵及應處能力，本案運12型機刻意關閉電碼，即為典型案例；而我國防空識別區廣達15萬平方海里左右，加以海峽及中國沿岸交通繁忙，欲完全掌握各式威脅，確為國軍C4ISR體系的一大挑戰，而C4ISR系統雖不如新式戰具或裝備容易為人矚目，然而防衛作戰之成敗實繫於此，國防部允宜在雷達、跳展頻通信、戰術資料鏈及電戰等領域加速籌獲先進裝備，建構堅實韌性之防衛戰力。