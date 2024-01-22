科學家「復活」永凍土中採集到的2.4萬年前「殭屍病毒」。

隨著全球暖化，北極圈永凍土融化，科學家多年來反覆警告當中冰封數萬年的「殭屍病毒」恐復活，近期科學家再警告，永凍土最深處恐冰凍比人類歷史還古老的百萬年病毒，隨著人類擴大開採北極圈的石油、礦石，這些開採行動將進一步釋出當地的病原體，開採工人恐首當其衝、吸入病毒，為此，科學界已開始計畫建立隔離檢疫設施，以及早辨識出病例、控制疫情。

英國《衛報》（The Guardian）報導，科學家已經分離出又被稱為「殭屍病毒」的「瑪土撒拉微生物菌株」（Methuselah microbes），令他們擔憂可能引發新一波全球醫療危機，這波醫療緊急情況將不是由新疾病引發，而是源自於古老疾病。

法國科學家克拉維里（Jean-Michel Claverie）的團隊，2014年、2015年相繼分離出多株在西伯利亞永凍土中採集的病毒，使其「復活」後，發現這些病毒都能感染單細胞生物阿米巴原蟲，其中一株最古老病毒可追溯至4萬8500年前。

科學家「復活」從西伯利亞永凍土中採集的4萬年前病毒。

克拉維里警告，儘管團隊分離的病毒只能感染阿米巴原蟲，不會對人類構成威脅，但是這不代表其他仍冰封在永凍土的病毒不會誘發人類疾病，「我們發現了痘病毒（poxviruses）及疱疹病毒（herpesviruses）的基因組蹤跡，他們都是著名的人類病原體」。

荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）也警告，即便目前仍不清楚永凍土中冰封了哪些病毒，但他認為確實存在引爆新一波疾病爆發的風險。

克拉維里說，永凍土又冷、又黑、而且缺乏氧氣，是保存生物體的完美環境。

不過隨著氣候變遷，全球的永凍土正在改變，包括加拿大、西伯利、阿拉斯加的永凍土表層正在融化。

西伯利亞永凍土地貌正在快速改變。

克拉維里表示，永凍土融化並不會直接對人類構成立即威脅，更危險的是全球暖化帶來的另一項影響：北極地區的海冰消失。這進一步促進西伯利亞地區的運輸、交通及產業發展，尤其當地正規畫進行大規模採礦行動，在深層永凍土中打出大洞，以提取石油及礦石，他警告這些行動將會釋出大量病原體，導致採礦工人吸入病毒，將帶來「災難性」後果。

此外科學家深信，最深層的永凍土中可能冰封比人類30萬年歷史還古老的百萬年前病毒。克拉維里警告：「我們的免疫系統可能從沒接觸過部分微生物。」

為此，克拉維里與其他科學家正與北極圈地區的國際教育網絡北極大學（University of the Arctic，UArctic）合作，規劃打造隔離檢疫設施，提供醫療專業知識，以期及早發現病例，並在當地進行治療，避免受感染者離開該區，以控制疫情。