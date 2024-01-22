2023年來台旅客達成600萬人次目標，交通部今年立下1200萬人次的目標，交通部航港局今（22）日舉辦第一屆「亞洲跳島郵輪聯盟」（AACA）推介會，7大郵輪商代表與會，台日韓旅遊業者聯合行銷觀光，吸引國際觀光客來台。

航港局舉辦亞洲跳島郵輪聯盟推介會，韓國全羅北道扶安郡、韓國郵輪研究院、菲律賓觀光部、日本福岡市港灣空港局與經濟觀光文化局、日本沖繩縣產業振興公社都派人參加，皇家加勒比海、公主、荷美、名勝、三井、珊瑚、星凝等七大郵輪商也派代表出席。

交通部常務次長林國顯致詞指出，依據國際郵輪協會（CLIA）預測，2024年全球郵輪旅客量達到3570萬人次，高於2023年的3150萬人次，預估成長幅度13.3％，顯見全球郵輪市場正在加速復甦。近年來「深度旅遊」已成為一股新興的觀光趨勢，跳島郵輪的風潮也正在全球各地形成，亞洲各國都擁有非常豐富的島嶼觀光資源，許多秘境值得探索。

林國顯表示，推廣國際觀光的振興復甦是交通部重要施政方向之一，去年已經達成來台國際旅客600萬人次的目標，今年目標達到1200萬人次，因此航港局積極推廣亞洲跳島郵輪，希望促成更多跳島郵輪航線的開發，爭取國際郵輪航商將亞洲島嶼做為靠泊目的地。

航港局長葉協隆說，此次推介會舉辦有別於論壇形式，搭建可以直接讓國際郵輪航商與各國推廣單位、我國各地方政府、觀光圈及郵輪相關產業鏈業者等單位面對面溝通，總計120場次輪桌交流，希望有效達成目的地的行銷，並實質促成雙方未來合作的機會。

航港局表示，跳島郵輪是全球郵輪市場的新藍海，希望透過AACA推介會，讓國際郵輪航商留下深刻印象，促成更多亞洲跳島郵輪航線的開闢，讓更多國際旅客體驗亞洲島嶼的多元風貌。