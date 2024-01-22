立法院長選舉備受各界關注，前立委郭正亮喊話，國民黨立法院長參選人韓國瑜必須趕快熟讀資料，並且提拔厲害的幕僚，否則，很容易被民進黨立院黨團總召柯建銘奪權。

韓國瑜目前是外界關注的焦點，《中評社》評論今（22）日認為，韓目前所有動作都是他自己來，且國民黨立院沒有過半，若他仍能當選立法院長，不止藍軍第一把交椅可能會逐漸往他傾斜，他的政治實力也會因讓綠白合破局而飆升，未來政治發展想像的空間不小，「或許已可正式宣告脫離韜光養晦的過程，成功再起。」

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，韓國瑜對行政院要了解，因做為國會多數，國民黨會得到很多資料，此外，立法院即將開議，各部會該準備的資料，如專案、業務和預算報告等，都準備差不多了，韓應要趕快進入狀況，否則他跟柯建銘沒辦法打。

郭正亮指出，柯建銘對法案和預算非常了解，所以他建議，國民黨立委賴士葆和傅崐萁等老將，要隨時在韓國瑜身邊當參謀，「院長可以用幾個人，他用的人要夠厲害」。最後，郭正亮再次強調，立法院很複雜，若韓國瑜真得當選立法院長，要很努力地看資料、有夠厲害的幕僚，要不然很容易被熟悉細節的柯建銘奪權。