賀歲片《還錢》今（22日）舉辦記者會，監製葉如芬、郝柏翔、導演王鼎霖率主演陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹盛裝出席。恰巧李銘忠、林哲熹近日都暴出求婚成功的喜訊，2人還都是愛情長跑超過10年修成正果，今天一見到面就互相恭喜，李銘忠表示：「最大改變就是心情，求婚第2天好像換了個角色，心態上不太一樣，肩膀會重一點。」今年過年也會一起到未婚妻在馬來西亞的家鄉，再到新加坡。

不過2人目前都因忙於工作尚未去戶政事務所登記，林哲熹表示「求婚之後，發現結婚是滿麻煩的事情，找場地之類的，有很多事情要弄。」李銘忠也相當認同「大家都跟我說結婚、辦婚宴很累，所以還在想要不要辦，因為我跟她都已經過了想要儀式感的年紀。」但不忘放閃說：「我們天天在度蜜月！」讓剛說還沒規劃好的林哲熹急忙改答案，求生慾滿滿地對著一旁的經紀人未婚妻Cindy甜喊：「我現在就在度蜜月！」

蔡思韵在片中不小心出拳揍暈陳柏霖。（甲上娛樂提供）

蔡思韵笑曝，她在片場不小心在某次演練時出拳揍暈陳柏霖，被現場眾人一致認證與近期網紅Toyz遭打的「超派鐵拳」有異曲同工之妙，她繼續補充，因為是自己首次拍武打戲，不小心太認真就直接重擊陳柏霖的額頭，陳柏霖也說：「真的滿大力的，我突然暈了一下，之後整個人都醒了！後來還冰敷了一下。」在片中有多場打戲的林哲熹聽到「超派鐵拳」也同樣非常有感，笑說：「打鬥這種東西很舒壓，歡迎大家來看電影，可以發揮一下怒氣。」蔡思韵也再度表示，此次還打不過癮，未來也想挑戰女打仔的角色。

而提到電影的主題「還錢」，眾人被問到是否有被借錢不還的經驗？李銘忠坦言「討錢比還錢難」，陳柏霖也認為，自己在借錢出去的那一刻就已經有「錢有去無回」的打算了，蔡凡熙在高中時期最多只能借朋友300元以下，出社會後就完全不會借錢給朋友：「因為大家都是朋友，但借錢之後就不是了！」導演王鼎霖則自爆借過六位數的錢給朋友，但對方最後有還錢。