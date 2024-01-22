22日澳網女雙16強賽，台灣好手吳芳嫺與大陸朱琳的兩岸聯軍，力抗兩盤不幸3比6、5比7輸給大會第11種子烏克蘭琪臣諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），未能晉級8強，台灣選手本屆澳網就期待女雙、混雙還有賽程的謝淑薇能再傳回捷報。

吳芳嫺去年賽季在泰國華欣女網賽與詹皓晴聯手摘冠，溫布頓也有女雙16強佳績，成都世大運則包辦女雙、混雙及女團金牌，狀態維持不錯，2024賽季首場四大賽澳網女雙和大陸朱琳合作，兩人連過兩關之後，22日才在16強賽踢到鐵板。

第1盤吳芳嫺組合和對手一路互保球局，直到第8局吳芳嫺組合救了4個破發點後仍先被破發，隨後對手保發也拿下盤數；第2盤一開始吳芳嫺、朱琳首個發球局被破，在局數落後下奮力追趕，中段曾連保帶破連下3局，局數上4比3超前，但對手也很快追平局數，經過一番拉鋸，第11局關鍵時刻吳芳嫺組合再度被破發，第12局曾有破發機會但未把握住，最終直落二落敗。

稍晚謝淑薇有混雙16強賽程，她和波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）要對上荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）／摩納哥尼斯（Hugo Nys），希望能繼女雙搶進8強之後，混雙也能攻佔8強。