低溫來襲，台北市長蔣萬安22日下午視察萬華社福中心因應低溫開設避寒所整備情形，蔣萬安表示，北市府已啟動低溫因應機制，針對街友安排庇護所，發放物資並供街友盥洗及過夜，對於獨居長者、弱勢族群也進行關懷訪視機制，至於學校低溫假部分則持續聽專家、學者意見，並請學校綜合評估。

蔣萬安指出，北市府已啟動低溫因應機制，針對街友安排庇護所，發放物資並供街友盥洗及過夜，對於獨居長者、弱勢族群也進行關懷訪視機制，提醒民眾室內使用電暖器要特別注意安全、通風，消防局、警察局則會注意山區天候，適時做管制。

而陽明山國小因應低溫將於23、24日停課，天氣風險公司總經理彭啟明呼籲，針對低溫停課訂定標準。

蔣萬安回覆，目前運作機制依照「天然災害停止上班及上課作業辦法」，不一定降雪就要放假，牽涉專業需要綜合評估，會持續聽專家、學者意見，先看這次因應狀況，並請學校綜合評估，因為學校最清楚通學路線是否因低溫造成不便，或是否導致停水停電情形，也會請教育局和校方溝通。