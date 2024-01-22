張信哲2月18日將在杜拜舉辦演唱會。（潮水音樂提供）

張信哲「未來式2.0世界巡迴演唱會」33場日前隨璀璨的跨年煙火成功收官，今（22日）又傳來好消息，演唱會海外場即將正式啟動且名稱升級為「未來式∞」，象徵巡演飛向海外，有無垠遼闊之意，而農曆年後首場定於2月18日在杜拜媒體城圓形劇場 （Dubai Media City Amphitheatre） 盛大演出，張信哲也因此破了樂壇及個人記錄，成為史上第1位在杜拜舉辦個人大型演唱會的華語歌手。

除了杜拜站締造紀錄，張信哲日前也傳來好消息，就是在2023年底召開的第78屆聯合國會議上，農曆春節被定為聯合國節日。這意味著農曆年不僅僅是華人的大事，也將成為全世界的節日，而張信哲的杜拜站正好在龍年春節內展開，2件喜事合而為一，預計演唱會官宣過後，全球的「張太太」農曆春節都將有趟杜拜行，令人期盼。

張信哲此次受杜拜旅遊局邀請，於農曆新年期間在杜拜舉辦演唱會，場館選在杜拜媒體城圓形劇場（Dubai Media City Amphitheatre），許多國際電影節，爵士音樂節等高水平的活動都曾在此舉辦，包括「吉他之神」艾力克萊普頓、新好男孩、紅髮艾德、超級男孩、約翰傳奇等西洋巨星都在圓形劇場舉辦過個唱。而杜拜媒體城更是寰宇媒體的中心，全球1500家媒體包括BBC，MBC，CNN，路透社，福斯等媒體巨擎都在杜拜媒體城進駐。