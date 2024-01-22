目前並不缺水，但屏東高樹鄉公所卻傳出高雄市政府擅自更改濁口溪大津橋旁取水口水路一事。高市府水利局22日對此澄清表示，高市未任意更改濁口溪的水路，原分水口流往高雄端的水路遭施作土堤惡意阻斷，所以邀集相關單位至現場勘查協商。

濁口溪大津橋旁取水口位於高雄和屏東的交界，兩年前缺水時高市府與屏東縣政府曾為此有些糾結，經濟部長王美花也曾經在到高雄視察時表態希望大家共體時艱，有水大家用。

高雄市水利局22日表示，分流措施之前於2021年12月23日協商並達成共識做成結論紀錄，當農業部農田水利署屏東管理處需進入濁口溪取水口施作築堤時，需通知各單位會勘協商；但今年1月19日邀集各機關現地勘查時，分流處已遭土石築堤阻塞，水無法流向高雄，也沒有告知高雄市政府。

水利局說，日前邀集相關單位協商，以兼顧屏東縣、高雄市間取水的權益，後續還會進一步協商處理。對此，水利署南區水資源分署將於23日開會討論，盼此事能獲得圓滿解決。