長榮航空機師取得合法罷工權，擬朝春節前後啟動，交通部民航局對此表示，先期應變小組今日已升級為應變小組，籲勞資儘速協商，並要求業者因應取得罷工權，儘速於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告方式等訊息。

民航局指出，已分別聯繫勞資雙方，考量春節將近，應以旅客權益為優先考量，在周三（24日）桃園市政府主持協商前，就機師工會所提薪資結構等3項訴求，儘速協商達成共識，共同維護旅客權益。

民航局表示，已要求長榮航空，需確實掌握運能，避免訂票旅客權益受到衝擊，長榮航空於官網揭露的罷工投票訊息，需因應最新進展及時更新；此外，今天已要求業者因應工會取得罷工權，應儘速於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告方式等訊息。

民航局強調，罷工投票期間，交通部次長林國顯、民航局長何淑萍與相關主管，均持續與公司及工會保持溝通，希望勞資雙方均能考量旅客權益，秉持善意，理性溝通，在兼顧員工權益與公司永續經營前提下，化解歧見，尋求解決方案。