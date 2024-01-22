台北市長蔣萬安去年甫上任，春聯題字「兔來萬安」就引起話題，同時招來許多議員批評，今年龍年題字則為「福運龍來」。蔣萬安表示，「福運龍來」台語「好運攏總來」，和書法老師討論後，以大氣、正氣和福氣作爲理念，民眾可至市府大樓北區民服務組、里辦公室和區公所領取。

蔣萬安22日下午視察萬華社福中心因應低溫開設避寒所整備情形，他指出，「福運龍來」因應龍年放入「龍」字，也是台語「好運攏總來」，和書法老師討論後，以大氣、正氣和福氣作爲理念，進行整體字體設計和風格規劃，之後周一至周五市民可於市府大樓北側市民服務組、里辦公室和區公所領取。

此外，衛生局今日宣佈，今年起「婚後孕前健康檢查」開放婚前受檢並新增抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）補助，並發送「暖心待產包」，內含產褥墊、看護墊、防溢乳墊、沖洗器及待產資訊文宣等。

身為3寶爸的蔣萬安說，為避免孕婦產前慌張不知道要準備什麼東西，貼心準備好待產包，希望全面優化生育友善環境，貼心照顧女性，而健康檢查補助擴大、提升，則是因應晚婚晚孕可能造成高危險妊娠，及預防對新生兒寶寶的高風險。