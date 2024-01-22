UPS系統箱體已安裝於嘉義市16處號誌路口控制箱上，每套系統配備2顆抽取式電池。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

UPS系統箱體已安裝於嘉義市16處號誌路口控制箱上。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為確保交通號誌在突發性停電時繼續運作，近期嘉義市政府在市區16處中大型路口交通號誌導入不斷電系統(UPS)，在突然停電時，路口號誌會即時切換至電池供電模式，確保穩定供電，以降低路口事故風險，有效節省停電後警方指揮人力。

市府交通處表示，當供電出現異常，傳統路口號誌往往因停電而失效，對交通安全帶來威脅，導入UPS系統後，路口號誌會在停電時第一時間切換成電池供電模式，該系統採用Gogoro Network智慧動力電池，具有防水、耐震、吸熱等多重保護，採用2顆抽取式電池最大優點，就能在不中斷電池供電狀況下進行電池抽換，一旦路口號誌電力來源中斷，仍可維持號誌正常運作。

交通處說，號誌不斷電系統同時建置遠端監控連線，將相關資訊整合至交通處交控中心，各路口的系統設備可24小時即時監控號誌用電狀態，當發生斷電時，會立即發出告警通知，並呈現路口設備狀況、供電狀況及剩餘電量等資訊，另外，號誌不斷電系統電池電量即將耗盡前，監控系統會發出警告訊息，委外廠商可提前至現場更換電池，持續供電維持號誌運作。

交通處長許啟明表示，近日已於 「民族路、啟明路、大雅路」、「垂楊路、彌陀路、體育路」、「博愛路、文化路、興達路」、「忠孝路、世賢路、新生路」、「垂楊路、吳鳳北路」、「新民路、中山民族路、嘉雄陸橋」、「博愛路、友愛路、嘉雄陸橋」、「北港路、友愛路、友忠路」、「世賢路、博愛路」、「世賢路、育人路、玉山路」、「忠孝路、林森東路」、「博東路、博愛路、忠孝路」、「民生北路、民權路、北興陸橋」、「中山路、林森西路」、「仁愛路、中正路、中山路」、「新生路、林森路」共16處路口首批導入UPS系統的先行計畫。

許啟明說，優先選擇這些路口的主要考量包括交叉路口路幅大、多叉路口、車流量較大、緊急救援路線…等多種因素，先前發生施工造成停電事件，即使經歷了停電時間過長，幸有UPS系統自動切換接手運作，得以保持路口號誌穩定運轉。

除了UPS系統外，交通處同時備有數台備用發電機及1台換電車，以應對其他重要路口的無預警停電狀況，一旦發生此類狀況，即由交通處號誌小組迅速派員至現場接電，恢復號誌運轉，確保路口交通安全與秩序。