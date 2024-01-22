張如君計畫拍攝記錄片，獲各界友人支持。（泛美國際文教基金會提供）

由張如君擔任董事長的泛美國際文教基金會，獲台北市政府評選優勝承辦松山社區大學，除了將全力投入終身教育外，更將整合資源向齊柏林導演看齊，跨域投入生態及弱勢關懷的記錄片拍攝。張如君說，她今年有可能跨域擔任製作人，目前，已經和一所國內大學洽談合作拍攝弱勢關懷的記錄影片，影片水將達到影展參賽等級。

張如君去年帶領松山社大協拍的鸕鶿生態記錄片參展，曾經獲得30萬元獎金，今年計畫更上一層樓，優化拍片内容和品質，除了參展、參賽外，還計畫向齊柏林看齊安排院線做商業映演。

張如君表示，所屬基金會承辦的松山社大除了要達成台北市政府的既定辦學目標外，她更自我期許、拉高層次，希望與國內正式大學一起合作，達到教育部近年力推的USR(大學社會責任)目標。為此，張如君特別聘任資深媒體人黄心慈擔任松山社大校長，資深電視公關出身的劉熒瑰及製作人黃雲廷分別擔任基金會顧問及執行長。

張如君說，除了拍片外，基金會年度重大計畫還包括舉辦捐血、防失智、防癌、寒冬送暖、地方創生及文史走讀等活動，必須花費龐大支出。對此，擔任美加補習班創辦人的基金會董事叢樹朗率先表示力挺到底，莊敬高職校董會董事長王傳亮、正修科技大學副教授張美瑤、晶璽健康事業集團創辦人何修榕及其他基金會董事也都表示會大力支持。