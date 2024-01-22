該公司旗下穩定幣TerraUSD和較傳統的數位幣Luna在2022年爆雷崩盤，使整個加密貨幣市場陷入動盪。根據Terraform Labs向法院提交的文件，其資產與負債額介於1億至5億美元，債權人在100至199人之間。

Terraform Labs表示，在無需額外融資下，公司將在聲請破產保護期間履行所有對員工與供應商的財務義務。此外，該公司仍計畫持續拓展Web3產品。

Terraform Labs及其創辦人Do Kwon去年遭美國證券交易委員會（SEC）提起告訴，指控他們違反美國證券法和交易法的註冊與反詐欺規範，並策劃高達400億美元的加密資產詐欺案。此外，Terraform Labs及其創辦人在韓國亦面臨檢方以違反資本市場法等金融罪行起訴。