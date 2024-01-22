桃園市25歲古姓女子本月17日傍晚5點多，騎乘機車沿觀音區大觀路直行，在大觀路三段341號前，遭一輛白色BMW從後方高速追撞，但肇事者完全沒下車查看逃逸，古女送醫後宣告不治。大園警方調閱監視器追查，當日晚間8點多在國道找到拋錨轎車，肇事的41歲褚姓男子，竟醉到不省人事躺在車內，警方對他酒測，酒測值高達0.97毫克，警詢後依《公共危險》及《過失致死罪》移送偵辦。

附近店家說，當天聽到巨大的碰撞聲響，出門查看發現機車及1名女生躺在地上，馬路還有一堆散落物，但沒有看見肇事的車輛。警方則說，調閱監視器發現是1輛白色BMW沿途高速行駛，在撞倒古女後駕駛並未下車查看，直接高速逃逸現場。

警方調閱監視器以車牌號碼聯繫到車主家人，從家人口中得知當時開車是41歲褚姓男子，且褚男闖下大禍後將車子開上國道，而且還拋錨自己動彈不得，警方循線在國道上發現車輛，褚男當下還醉倒在駕駛座上。他向警方供稱，中午吃便當時邊喝酒，傍晚則是想到朋友家才會開車，知道自己好像有撞到東西，沒有多想離開現場。警方當下則是請拖吊業者，將人、車帶回大園交通分隊。

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