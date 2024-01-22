台船董事長鄭文隆指出，台船首艘離岸風電工作船「環海翡翠輪」去年6月30日交船，國造潛艦「海鯤軍艦」9月28日舉辦命名暨下水典禮，現在正在測試，這兩大不可能任務，台船做到了。

台船積極開發環保船舶，主要國際環保減碳法規趨嚴，使得新建雙燃料船舶需求增加，當中主要是以LNG及甲醇佔最大多數。台船順應趨勢完成台船環海「環海翡翠輪」與教育部實習船「御風輪」採用LNG燃料的規畫。另外，也佈局採用甲醇燃料的商船準備工作，並於去年12月5日獲得英國勞氏船級社(LR)授予2,500 TEU支線型貨櫃船設計原則性批准，台船將爭取具有利基的商船訂單。

其他環保船型方面，子公司台船動力技術團隊，已有船舶電動化經驗，成功整合過100噸載客渡輪、湖泊電動船及成功將遊艇動力系統外銷日本。台船也爭取高雄市輪船公司3艘電動渡輪業務，由台船動力提供電動推進系統動力整合，其中第一艘已完工交船，近日將舉行啟用典禮，今年更要爭取海洋委員會籌建的4,000總噸及電力推進海洋研究船。台船動力去年底也與丹麥丹佛斯公司簽署合作意向書，未來台船事業體將挺進國際電動船舶市場，目標還要推展到商船市場。

國艦國造方面，目前手持16艘國艦國造業務，包含海軍潛艦國造原型艦、新型救難艦、海軍新式浮塢建造案，以及海巡署4,000噸級、1,000噸級巡防艦、高緯度遠洋巡護船及8艘修艦改裝業務，同時展開老艦除役後續艦的量產計畫。另外，在俄烏戰爭中因無人機與無人船的運用引出新型戰術型態，也加速海軍推動無人艦艇的計畫，台船在無人船艦技術的佈局將於關鍵時刻提出方案來爭取海軍無人船艦業務。

在離岸風電方面，承攬海龍風場63支水下基樁順利製造中，同時擁有99.99％良率，有望為未來爭取更多訂單。在自有船隊營運上，除先前建造大型運輸駁船，近期亦添購一艘多功能安錨拖船，「Titan浩克輪」加入台船的海工船隊陣容，同時，透過轉投資事業台船環海參與離岸風機鋼構運輸與海上施工安裝等大型統包工程(BoP)，為台灣離岸風電市場提供國際級專業海事工程服務。

即將踏入深水區的浮式風機領域，台船公司與台大團隊合力研發的浮台結構與繫泊系統設計台大浮台，2023年10月12日獲美國船級社(ABS)原則認可證書，目標自2026年啟動商業投資。

台船動力在儲能技術發展也在台船公司高雄廠區完成5.7兆瓦(MW)儲能貨櫃系統工程具備實績，未來將積極爭取台電公司兆瓦(MW)級儲能系統標案。

石化基建上，台船與子公司台船防蝕(旗下台船興業營造)攜手合作，分別於2022年與2023年取得中油公司於大林石化油品儲運中心石化品儲槽工程與槽車裝卸工場統包工程等二案，合約金額達120億元，目前正依計畫履約中，成功讓台船公司跨足石化基建領域。

台船逐步轉型，商船佔營收比重從早期約90％降至約30％，軍艦及公務船佔比則大幅提升至約60％，除了保有本業船艦業務，台船事業體投入海鯤軍艦與海工事業，將積極爭取國造潛艦後續艦及第三階段區塊風場開發，並擴展石化產業基礎建設業務。