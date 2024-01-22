府會別苗頭？澎湖縣議會上週臨時會審查縣府113年度總預算，最後卻決議將今年花火節5千萬預算刪到只剩2千萬元，原本議長陳毓仁一開始還推說是預算書寫的是秋冬旅遊，才造成議員誤認是燈光節而「誤刪」，但昨（21日）卻在臉書貼文歸咎是縣府預算書不清不楚所致，更強調絕非錯刪或失手，也讓今年花火節是否夭折或縮水，存在很大變數。

澎湖縣政府行政處處長陳鈺雲表示，針對眾人期待的花火節，縣府將持續與議會溝通，早日讓預算定位，以利花火節活動順利舉行。

澎湖最受歡迎的年度盛事花火節，日前才宣布今年將與日本動漫航海王合作，並擴大舉辦，沒想到19日澎湖縣議會臨時會審查113年度總預算最後一天，在議長室第二輪密室協商時，將澎縣府今年度總預算大砍2億5,000萬元，其中車船處業務費用刪減2％，旅遊處花火節等活動經費5,000萬元更直接腰斬，只剩2,000萬元，讓旅遊處長陳美齡在事先毫無徵兆下當場落淚，更引發旅遊業譁然，質疑這兩年國旅式微都經營困難了，這種不確定性是要怎麼吸引旅客前來。

而不少第一輪參與密室協商的議員事後也大感詫異，因為當時討論完沒說要刪，只說要「電」到縣長致歉，還透露「有望通過」；隨後議會繼續開會不到10分鐘，在副縣長林皆興起身代表縣府對疏漏部分致歉後，又休會1小時進入第二輪「密室協商」，結果就是大砍2億5千萬元，以澎湖年度總預算約118億元，這次刪除佔比打破澎湖歷來最高紀錄。

不過，陳議長20日還公開對外解釋說，因為預算科目的說明欄寫的是＂秋冬旅遊＂等字眼涵蓋模糊，而造成議員同仁誤會是燈光節預算，加上這兩年燈光節效果不彰而刪除，殊料刪除完後，才知原來是花火節預算被誤解，接下來過完年後會加開臨時會，要請旅遊處重送，議會再趕緊通過。

2024年澎湖海上花火節預算5千萬元，19日遭議會臨時會審查刪到只剩2千萬元，澎縣議長陳毓仁21日在臉書上改口說，絕對沒有「錯删」、「失手」刪除花火節預算。（翻攝臉書／許逸民澎湖傳真）

豈料21日陳議長又在個人臉書改口，前天絕對沒有「錯删」、「失手」刪除花火節預算。並強調就觀光活動的順序而言，花火節是打頭陣，刪除之後的2,000萬元，即可先支應給花火節的費用；而春夏與秋冬旅遊推廣活動經費，都還可以在往後7、8月的追加預算，甚或未來的臨時會提出墊付案。且就花火節的經費而言，除了縣府的公務預算之外，如免稅商店、旅館業公會、航空公司、旅行社、汽車租賃公會、民宿業者等民間團體，也都會捐款指定用在花火節的特定用途，縣府也都以「代辦經費」來處理，而未透列預算給議會審議，顯見即使是刪減至2,000萬元，舉辦經費應不虞匱乏。

並說，縣府編列是採用「批次」、「概括」的方式，統籌分配支用的考量。如果怕議會整筆刪除，如果能改成單一的一筆預算，不是最精準的呈現嗎？

然而，據《中時新聞網》查證，澎湖縣政府有關花火節預算編列十餘年來，除了金額不同外，科目名稱和說明欄都沿襲不變，其中104年至110年是編在觀光發展基金內，因為審計室認為不適當，才又回到公務預算編列。雖然語意確實模糊概括，但顯然十餘年來，包括去年度除了編列預算是5,300萬元外，科目和說明文字大致也都一樣，議會也都是這樣毫無懸念的審查通過。

2024年澎湖海上花火節預算5千萬元，19日遭議會臨時會審查刪到只剩2千萬元。然根據112年澎縣府預算書，科目名稱和說明欄文字大致都沿襲不變。（翻攝畫面／許逸民澎湖傳真）

至於今年澎湖海上花火節，澎湖縣政府已分成「煙火施放（採購金額1,750萬元）」、「無人機科技燈光秀委託（採購金額1,750萬元）」和「舞台活動及委託行銷（採購金額1,280萬元）」等三案招標，除舞台案尚在評選外，餘兩案都屬保留決標階段，若通過預算只2千萬元下，恐只能在煙火案決標，放棄無人機和舞台活動等。