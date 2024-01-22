全台最具代表性的台北年貨大街，從迪化街1996年開始辦理至今已29屆，今年邀請迪化街商圈、榮濱商店街、台北地下街、艋舺夜市商圈等10大商圈加入，更首度提供免費接駁車方便民眾穿梭各商圈，打造年貨、食材、生活、享樂「一條龍」購物體驗。

台北市商業處指出，今年台北年貨大街共10大商圈響應，由迪化街商圈打造「年貨一條龍」特色，提供民眾豐盛年味，榮濱商店街「新鮮食材一條龍」供採購頂級年菜及生鮮漁獲，並串連台北地下街、後站商圈、華陰街北車商圈、沅陵街商圈、四平陽光商圈形成「美好生活一條龍」，是除舊佈新、新年衣物、飾品、開運小物的首選，永康國際商圈、寧夏夜市、艋舺夜市則是「饗樂一條龍」，可享受頂級美食及娛樂。

台北市副市長林奕華指出，今年首度提供免費接駁公車，讓民眾穿梭捷運北門站、迪化街、後站商圈及華陰街北車商圈、台北地下街，不用再大包小包跑遍各商圈，且台北市長蔣萬安還會在5個指定時間點到各商圈發放發財金，歡迎大家前來「捕獲野生市長」。

林奕華表示，今年也持續與蝦皮購物合作打造「線上台北年貨大街專區」，曝光逾百家各大年味商圈特色店家，也首度攜手外送平台Uber Eats推出「精品年貨專區」，販售年貨大街超人氣商家逾300件商品，更有30件以上商品有超值優惠，包括堅果禮盒75折起、進口花菇禮盒85折起等，送禮或自用精品年貨不用出門就可以幫你送到家。

北市商業處補充，永樂廣場設有「龍來抓紅包」夾娃娃機活動，只要民眾在1月26日至2月8日4個指定時段，現場拍照分享社群或於迪化街商圈當日消費滿額，就有機會夾到智慧型電子壓力鍋、蝦皮購物優惠券或限量「龍好運發財金」等好禮，總獎額價值超過150萬元。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，今年春節僅放假7天，大家更傾向留在國內過年，尤其今年是新冠肺炎疫情後第一個新年，想必大家都想好好聚會一起吃喝，樂觀預估今年業績將比去年成長3成。

迪化街發展促進會理事長鄭玟和表示，今年串連各大商圈行銷，並設有免費接駁車，來迪化街人潮想必會更多，商圈會特別注重人潮疏散及交通維護，往後將視當地房屋修繕狀況及店家意願，讓原本位在南京西路到民生西路段的年貨大街也變成一條龍，可一路延伸到涼州街及民權西路。