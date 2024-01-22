低溫來襲，Global Mall新左營車站推保暖服飾優惠5折起。（業者提供）

入冬以來最強寒流來襲，是否重現2016年霸王寒流現象，備受關注。高雄氣溫今（22）日些微變冷，高溫還有23度，但民眾在預期心理，加上百貨及賣場祭出促銷優惠等因素，近期發熱衣、電暖爐等禦寒商品，買氣普遍成長3成，讓習慣炎熱、溫暖氣候的高雄人也不得不提早備戰。

高雄百貨龍頭漢神巨蛋觀察，近期寒流席捲，民眾紛紛備戰寒冷天氣，尤其在禦寒用品的採購上表現活躍。服飾部門相較去年同期呈現顯著增長，尤以發熱衣、保暖大衣為代表，其業績較去年同期有相對較高的提升。此外，隨著出國旅遊需求增加，民眾紛添購冬季服飾，其中羽絨衣和防水外套的銷售量大幅攀升約3成，且多數消費者會一次性購買2件以上的商品。

家樂福指出，高雄整體門市發熱衣等禦寒衣物熱銷最明顯，床邊電暖爐等小家電也受青睞，帶動業績成長3成，陸續還在備貨中。（業者提供）

家樂福指出，高雄整體門市發熱衣等禦寒衣物熱銷最明顯，床邊電暖爐等小家電也受青睞，帶動業績成長3成，陸續還在備貨中。（業者提供）

高雄夢時代則觀察因預期強烈冷氣團來襲，許多民眾趁周末到館添購保暖衣物、禦寒機能外套，及羽絨、蠶絲、羊毛被等抗寒冬被，家電類輕巧便攜的小型陶瓷電暖器、電火鍋詢問度亦相當高，帶動相關類別業績同比成長超過3成。

針對此波寒流，夢時代全館戶外品牌紛紛推出獨家滿額贈優惠活動，夢時代亦於1月22日至1月24日規劃限時3天的會員限定暖心抵點活動。（業者提供）

針對此波寒流，夢時代全館戶外品牌紛紛推出獨家滿額贈優惠活動，夢時代亦於1月22日至1月24日規劃限時3天的會員限定暖心抵點活動，如持夢時代APP會員於全館指定店櫃不限金額消費集點，即可享OPEN POINT點數1點抵2元，每一會員三日折抵上限200點，最高可現折400元。

義享時尚廣場指出，在民眾預期寒流來襲及外出旅遊的雙重因素影響下，厚重服飾及羽絨外套皆有出現預防性購買的現象，略提升1、2成，預估在氣溫下降之後，會有更高的成長幅度。寢具用品方面，因有年前佈新需求加乘，包含冬季話題新品石墨烯蓄熱被及一般常見的羽絨被及羊毛被則都較上周有超過6成以上的詢問度。

義享時尚廣場表示，禦寒必備的電暖器，除結合空氣清淨功能外，品牌也推出打陶瓷加熱及氣流倍增技術，不僅讓暖房範圍擴大，也避免空氣過於乾燥，搭上目前特價及義享時尚廣場即將於本周四開始的全館滿3000送300活動，合併其他滿額禮活動最高可上看13％回饋，在上個周末也吸引不少民眾提前靠櫃詢問。

Global Mall新左營車站近日觀察，防風保暖外套及百搭保暖機能衣熱銷，銷量成長近1成，不僅採購保暖服飾，周邊毛帽、手套，甚至鍋物美食也都帶動銷量，加上近期適逢春節檔期登場，推服飾優惠5折起，以及刷Global Mall聯名卡綁定GMpay單筆消費滿2000元最高送200元＋150點，也吸引許多消費者一次採買全家保暖服飾。

高雄大遠百指出，天氣愈冷，民眾購買高單價服飾意願才會提高，加上剛好碰到農曆春節檔期的優惠，進而帶動買氣，發熱衣、防風保暖外套銷量最為明顯，業績成長已超過10％，抗寒家電也吸引不少民眾購買。同時，自即日起至2月6日止推出「歲末酬賓」滿千送百優惠活動，讓全館買氣強強滾。

甫改裝的大立百貨現逢服裝出清折扣6折，較去年同期略成長5％，特定功能類如：MAJORMADE防風防水機能系列業績成長50％，另禦寒商品以保溫杯銷量最好，其他發熱、禦寒商品也加緊補貨。

家樂福指出，在得知這次可能是繼2016年以來最強寒流，就忙著多備貨2成，而上周六、日祭出滿2000元打9折，也吸引客人消費，高雄整體門市發熱衣等禦寒衣物熱銷最明顯，床邊電暖爐等小家電也受青睞，帶動業績成長3成，陸續還在備貨中。

國民內衣品牌EASY SHOP指出，保暖系商品像是「毛茸茸單品-SUPER SOFT 高仿水貂絨BRA TOP及刷毛削肩、挖背BRA TOP，在上波寒流來襲時南部門市業績成長近1成、預計這波寒流銷售會持續升溫。另外，近年推出輕薄鋅石墨烯科技保暖衣，超導循環保暖蓄溫功能性極佳，其中背心款最受南部民眾的喜愛，最能在氣溫驟降時達保暖效果、又不會太過厚重。

身兼高市電器公會名譽理事長蔡正亮，在全台百貨設櫃開設「培芝生活館」，他觀察，南部人對於冷這件事比較「被動」，今天高雄天氣還沒這麼冷，預估隨著明後天氣溫驟降，電暖器等商品買氣才會湧現，但全台各門市都有安全庫存，不怕民眾臨時搶購。