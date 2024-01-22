周一泛歐Stoxx 600指數早盤升3.49點或0.7%，為472.73點。歐股在上周累計下跌了1.5%。

受到美國晶片製造商和重量級科技股的上漲推動，標普500在上周五創歷史新高，為近兩年來首次再創新紀錄。

歐洲的科技股指數周一上漲了1.2%。

荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)大漲2.2%，進一步推進科技股指數上漲；此前伯恩斯坦(Bernstein)將該公司的評級從「平於市場表現」上調至「優於市場表現」，也激勵了股價。

歐洲央行將於1月25日提出新的貨幣政策決議。為了確定歐央降息的時間點，投資者的注意力因此變得更加集中。

在其它個別股票中，Kindred股價躍升16.8%，此前法國遊戲公司法國遊戲(La Francaise des Jeux)以22.8億美元收購了該歐洲線上遊戲同業。法國遊戲的股價也上漲了近5%。