今年農曆春節假期短，加上海外旅遊價格飆漲，民眾選擇待在台灣過年，桃園飯店業的除夕圍爐與農曆春節連假訂席爆棚，大部分在去年11月就額滿，但隨著人力及食材成本提升，部分業者餐價調漲，但能省下採買、烹煮的麻煩，民眾接受度仍高，許多人都是除夕吃完年夜飯就直接預約下一年度，圍爐商機供不應求。

桃園喜來登酒店業者表示，現代人生活型態忙碌，家戶人口數變少，小家庭興起，除夕在外圍爐不用自己張羅採買食材、在廚房忙進忙出，寧願選擇花錢也要省下麻煩，館內宴會廳及buffet自助餐兩個時段，也因應小家庭推出6人桌宴席，在去年11月就已經全數訂滿，加上在飯店圍爐有抽獎、表演、遊戲等多元活動，符合華人喜愛熱鬧過年的氛圍。

南方莊園度假飯店業者則說，除夕圍爐桌菜部分2館加總有120桌，在去年12月已經完售，自助餐2個時段也已經額滿，目前加開1廳持續熱銷，大年初二圓桌訂席也已銷售一空，雖然過年人力成本較高，但圓桌價格並未調漲，僅自助餐每人微調100元。另外，雖然桌菜有推出6人宴席，觀察現代小家庭都以2大1小或是2大2小居多，訂桌菜也是吃不完，轉向選擇buffet自助餐賣得特別好，預估今年圍爐業績提升2成左右。

和逸飯店桃園館業者表示，今年圍爐宴中餐廳130桌、宴會廳20桌在去年底全數額滿，西餐廳春節期間訂位則是7成滿，許多民眾在訂不到位子的狀況下轉而選擇外帶年菜，也連帶拉抬業績提升。今年因應食材成本的漲幅，有些應景食材越接近過年還會再上漲，預估漲幅15％至20％ 因此今年除夕圍爐價格微幅調漲1成左右。