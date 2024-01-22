交通部公路局提出兩種延伸道路的推動方式，可行性評估將於近期送國發會審議。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

立法委員蔡適應22日邀請交通部公路局長陳文瑞及相關單位，希望了解台62線快速道路延伸到新北市萬里、金山的進度，並提出相關建議。蔡適應表示，期待這個交通計畫能夠紓台2線瓶頸路段車潮，並帶動地方產業發展。

隨著新一屆立法委員即將於今年2月1日就職，立法委員蔡適應的任期也所剩無幾。不過蔡適應22日邀請公路局長陳文瑞及相關單位，關心台62線延伸到新北市萬里及金山的進度。

公路局表示，目前台62線規畫了兩種推動方式，第一種是優先路段，先推動瑪東系統至萬里景美路，建構萬里交流道，路線總長約4.9公里，道路採雙向四車道規劃，總經費初估約240億元。其次則是全線路廊方案，直接推動由瑪東系統至金山外環道，路線總長12.1公里，道路採雙向四車道，總經費初估525億元。

蔡適應表示，對於基隆市民來說，每逢假日基金公路總是壅塞，所以推動台62線延伸至萬里及金山就是地方期待的解決方案，在聽完說明後，他向公路局提出，不論是優先路段方案，還是全線路廊方案，都會接近水質水源保護區，他請公路局務必要繞開水質水源保護區，減少對環境及水源的影響，讓環境影響評估能夠順利通過。

立委蔡適應表示，他可以預期這條延伸道路將成為北海岸的主要道路，他要求公路局要增設直接連通國道3號南下的系統交流道，避免車潮都集中在瑪東系統變換路線，如此才能讓交通更順暢。

蔡適應說，這條延伸道路的可行性評估計畫，近期將會提到國發會來審議、核定，核定完成後的綜合規畫和細部計畫，他也會持續來關心，期待這條路可以早日付諸實踐。