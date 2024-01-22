房仲第一品牌「永慶房產集團」總部尾牙將於2/7盛大登場，預計有6千人齊聚同樂。為感謝同仁貫徹誠實精神、助品牌規模再擴大，永慶房屋搶先在1月份舉辦新春「龍耀刮刮樂」百萬好禮抽獎，為年終尾牙暖身造勢。

除了最大獎Gogoro電動機車以外，還有5支iPhone15 Pro Max、5台iPad、20支萬寶龍原子筆與30個萬寶龍名片夾，獎品總價值超過百萬元，同仁們回饋超熱烈，大大提升職場幸福感！

「龍耀刮刮樂」最大獎得主永慶房屋經紀人陳彥廷受訪時表示，「我從小偏財運就不好，感謝公司讓我第一次體驗什麼叫中大獎，真的超開心。」他也打算將電動車留下自用，帶著這份幸運於今年再寫好成績。

2023年陳彥廷業績累積突破千萬，不只事業得意，生活也非常精彩！去年共與永慶團隊夥伴飛出海外旅遊3次，到日本、香港與上海觀光。陳彥廷表示：「因為公司重視團隊共戰文化，同事間就像是並肩衝刺事業的合作夥伴，工作卡關時一起想辦法，休假時還能一起出國玩。」2024年陳彥廷計劃每一季都要飛出國，用高薪硬實力讓生活更加精采。

永慶房屋舉辦「龍耀刮刮樂」百萬好禮抽獎，為年終尾牙暖身造勢，永慶同仁回饋超熱烈。(圖/永慶房屋提供)

百萬抽獎以外 再發2200萬元獎勵禮品！

永慶房屋以福利滿滿的幸福職場，受到員工肯定認同，不僅有高底薪與高業績獎金制度，還有「永者幣」獎勵，每天只要完成工作就能獲得永，1枚永者幣相當於1元新台幣，光是2023年永慶房屋就發出近2200萬枚永者幣，也就是發出2200萬元以上的實質獎勵回饋永慶同仁。

永慶房屋相信，有幸福的員工才有滿意的客戶。永慶房屋人資部協理塗振宏分享，同仁在累積永者幣後，可到永慶員工專屬的「永者商城」兌換等值商品，吃喝玩樂通通有，包含五星級飯店餐券與住宿券、百貨公司禮券等實用型獎項，還有氣炸鍋、負離子吹風機、除濕機等國際牌家電，以及PS5、Apple Watch、Marshall藍芽音響、電動滑板車等豐富商品，任君挑選、包君滿意，不怕公司獎勵禮品不合心意！

永慶房屋經紀人的許湘琳認為，永者幣就像是虛擬工作獎金，只要完成工作就能領取不同數額的永者幣，如同額外加薪，在永者商城挑選兌換商品時，也有網購血拚的舒壓快感，真的很療癒！

2024年永慶房屋將於雙北直營區新展17店，徵才不中斷，祭出業務新人前12個月每月5萬元保障收入福利，搭配「一對一師徒制」完整教育培訓，歡迎各方人才把握機會、發展「薪」事業。若想「龍年大富貴」換份工作求加薪，1/27新北市政府前市民廣場，將舉辦2024就業博覽會，歡迎前往永慶攤位了解更多徵才福利。