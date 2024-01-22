今年最強寒流來襲，今（22）日基隆警二分局和一路派出所，1名53歲龔姓員警因未到派出所接班，又聯繫不上人，女兒聽到電話聲，到浴室查看，發現父親在浴室昏倒，送醫搶救仍不治，打電話到分局才得知，因龔員平時就有高血壓的問題，不排除是因氣溫驟降導致，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。

警方表示，龔員今日上午原本須到派出所值勤，卻遲遲未到班，後來分局接到其女兒電話稱，聽到父親的手機鈴聲一直響，到浴室查看後發現父親倒臥在內沒有反應，趕緊撥打119將他送醫，同時請轄區員警前往協助，但送醫搶救後上午9時45分宣告不治。

警方透露，龔姓員警平時熱心公益，為人和善，不少後輩受到他照顧，且平時同仁知道龔員有血壓偏高的問題，都會請他多加保暖、注意身體，怎料卻突然傳出猝逝消息，大家都非常不捨，目前分局已請督察組長、所長等人前往慰問，將全力協助家屬處理後事。