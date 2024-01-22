關山同濟會慰問行動不便的余阿嬤，送上保暖衣物禦寒。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

今年首波寒流報到，關山慈濟醫院攜手關山國際同濟會寒冬送暖，今前往縱谷地區弱勢家庭協助環境清掃、修補門窗紗網，張貼大紅春聯迎新，關慈院長潘永謙則順勢「行動看診」，為長者健康把關。

清晨天光微亮，關慈醫護人員和關山同濟會員一行人前往海端鄉廣原村龍泉部落，為行動不便、長期臥床的余姓阿嬤送來病床、輪椅和便盆椅，改善生活機能不便的困境。

隨後眾人挽起衣袖開始打掃屋裡屋外，協助更換早已破損的紗門，阻絕冷風吹襲，關慈院長潘永謙還貼上應景的大紅春聯，提前準備迎接新年來臨。

有鑑於寒流低溫來襲，潘永謙細心詢問余阿嬤近來身體狀況，關山同濟會也送上民生用品和保暖衣物，讓余阿嬤備感關懷與溫暖。

關山同濟會長吳秀琴指出，今年配合關山慈濟醫院、慈濟基金會一起進行寒冬送暖的社會服務特別有意義。有醫師為個案的健康把關、同濟會則是提供日常用品、保暖衣物和泡麵等乾糧。

雙關聯手「寒冬送暖」行動陸續前往關山、池上及海端的案家進行慰問、發送民生物資，另媒合慈濟關山輔具平台提供輔具服務，最後一站前往關山消防分隊，慰問平日出勤辛勞的消防弟兄並預祝新年快樂。