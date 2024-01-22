類流感疫情持續升溫，各級醫療院所就醫人次攀高，台中市上周（1月14至1月20日）新增1例流感重症死亡個案，為1名80多歲有糖尿病史的女姓長者，去年11月曾接種流感疫苗，1月初出現咳嗽、血氧下降住院搶救仍不治；另新增4例重症個案，目前4人仍住院就治中。

台中市衛生局指出，依據疾管署資料顯示，台中市上周（113年第3周）類流感門診就診人次為1萬5785人次、急診就診人次為975人次；雖較113年第2周（1月7日到13日）門診1萬6117人次、急診1108人次略少，仍高於去年同期門診就診人次為6603人次、急診就診人次為390人次為高，顯示目前仍在類流感高峰期。

值得注意的是上周台中市新增4重症個案，以及1例死亡個案，累計至去年10月流感季已來，累計21流感重症確診個案，含2名死亡個案；新增4例流感重症確診個案，分別為2男2女，年齡從30歲到70多歲，其中2例曾接種112年季節性流感疫苗，4例皆於113年1月中因咳嗽、發燒、呼吸喘等上呼吸道症狀就醫，因症狀持續，至急診就醫目前收治加護病房治療中。

而上周也新增1例死亡個案，為80多歲有糖尿病史的老奶奶，去年11月份接種流感疫苗，113年1月初出現咳嗽、血氧下降收治於加護病房治療，雖經醫護團隊積極救治，仍不幸於1月中旬病逝。

台中市衛生局指出，台中市公費對象流感疫苗共計82萬8550劑，截至113年1月20日上午9時30分，已使用79萬3570劑，目前剩東洋2516劑，賽諾菲9037劑，國光1萬1791劑，高端1萬1636劑，呼籲符合公費流感疫苗接種資格者趕快到合約醫療院所接種。另，台中市自去年12月20日起將擴大開放設籍台中市的18至49歲市民，免費接種市府自籌經費採購的流感疫苗，尚有庫存2177劑，有意接種的市民宜盡速接種。