從2023年10月7日以來，以色列有200多人遭哈瑪斯綁架，至今已超過110天，人質家屬對於以色列政府遲遲未能救回人質感到憤怒，他們在總理納坦亞胡的私人住宅外搭起帳篷，展開「長期抗議」，直到他(納坦亞胡)同意達成人質釋放協議。

以色列時報(Times of Israel)報導，以色列統計，自11月底的「停火換人質協議」期間，從哈瑪斯手中釋放了105位名平民人質，但仍有 132 名人質還下落不明。之後，據以色列國防軍援引在加薩行動的部隊獲得的新情報與調查結果，證實這段期間有28名人質死亡。在此之前，4名人質已獲釋，其中1人是被以色列部隊救出。8名人質的屍體也已找到，還有3名人質被軍方誤殺。

人質家屬與抗議者從周日晚上開始，前往納坦亞胡位於耶路撒冷的私人官邸外，人潮刻意封鎖交通，並且就地紮營，表達自己長期抗爭的態度，他們希望政府及早與哈瑪斯達成協議，讓那些遭囚禁的剩餘人質安全返家。

這場抗爭行動表達的相當謹慎，試圖讓政府重視人質的生命，也要避免遭到以色列同胞的譴責。要是被批評他們不愛國，那就進退失據了。在人質家屬發表演說，強調的是他們的家人處境相當困難，要是有些群眾一時氣憤喊出「恥辱」，主辦單位不得不迅速要他們冷靜，不要把抗議訴求演變成反對政府。

《華爾街日報》報道稱，美國、埃及和卡達最近提出了一項計劃，希望實現以色列與鄰國全面正常化，並且用以色列同意巴勒斯坦國為條件進行談判。對這個提議，納坦亞胡已經表達堅決反對。

週日的示威在一開始的時候，只有幾十人，但隨著時間推進，人群很快就增加。抗議者聚集成一圈，揮舞著印有人質面孔和名字的牌子，高喊：「內閣應對人質的生命負責！」

出席活動的謝伊•班雅明 (Shay Binyamin) ，她的父親羅恩•本雅明 (Ron Binyamin)就是人質之一， 10月7日當天，羅恩騎自行車時遭到哈瑪斯武裝暴徒綁架，至今生死不明。她說，她厭倦了「乞求政府重視人質歸還」，他們現在要求，政府應立即達成釋放協議。

她說：「我們一直聽到有越來越多的被綁架者遭到謀殺，就好像他們正在玩俄羅斯輪盤賭一樣。我實在不能坐視自己，每天都等著聽哪名人質被處決。」

演講結束後，人質家屬搭起帳篷，他們打算留在帳篷裡，直到「總理同意返還人質的協議」。帳篷旁掛著呼籲釋放人質的標語和海報，上面寫著「我們愛我們的孩子，勝過恨哈瑪斯。」