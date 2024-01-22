陳芳語為拍攝新歌MV吊鋼絲。（華風數位提供）

陳芳語為拍攝新歌MV吊鋼絲。（華風數位提供）

陳芳語 （Kimberley）暌違2年半即將推出新專輯，首波單曲〈自己愛情自己愛〉請到華人詞神林夕為其作嫁，她說：「原本是英文版，但老師聽完我對這首歌的想法，立刻用神一般完整的中文表現出來，讓我都快哭了！」該曲MV今（22日）釋出，劇中Kimberley克服懼高症，吊鋼絲至3米高度，完美呈現導演要求的畫面。

MV首度以她出道以來從沒嘗試過的「意識形態」拍法進行，為呈現人類生來平等，陳芳語與純淨赤裸男女舞者吊鋼絲進行拍攝，以呈現無重力的浮生狀態，單由片頭一顆細胞起始，通過了粉色通道象徵新生命的定錨，陳芳語和舞者們彷如是母體內滋長的新生命，悠遊在羊水的滋養中生生不息，直至破繭而出。

為了精準呈現導演的要求，身懷懼高症的陳芳語在MV中吊至3米高的高度，拍攝時寒流來襲，體感溫度接近零度，但為了美美登場，身穿白色薄紗禮服的Kimberley雖凍到發抖，衣服很透她主動說不貼暖暖包，就是要跟鏡頭拼了，又冷又懼高的她，升起又放下超過50次，只為捕捉到最完美的畫面，她盛讚男女舞者敬業又專業，可以在懸吊時倒掛、甚至做出美麗的舞蹈動作，擠出笑容說：「我真是太羨慕了，跟他們比，我這個是小case啦。」所幸陳爸爸全程跟拍，給她很大的鼓舞，暫時忘去懼高的痛苦。