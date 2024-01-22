近年來電子菸逐漸取代傳統香菸，成為許多癮君子人手一機的必備物品，不過其實電子菸隱藏了許多危害。胸腔科醫師蘇一峰分享一起收治案例，有位40歲的爸爸常常在家抽電子菸，結果害得全家兩大四小狂咳嗽，「一家人都變成氣喘了！」，貼文一出引發熱議。蘇一峰提醒，電子菸傷害性不低於紙菸，甚至更容易引發氣喘、過敏。

蘇一峰在個人臉書發文表示，該名爸爸原本使用傳統紙菸，後來迷上電子菸，常常在家直接使用，結果害全家全家兩大四小狂咳嗽，阿嬤也透露，每次她聞到菸味就胸悶想咳嗽，蘇一峰診斷後則驚覺，「一家人都變成氣喘了！」，讓他感嘆不已。

蘇一峰強調，「醫學上已經許多的研究都指出，電子菸對肺部的傷害不少於紙菸，甚至更容易產生氣喘與過敏」，建議家中有幼童的家長千萬不要心存僥倖，害孩子提早罹患肺病。

對此，許多網友紛紛回應，「這麼威，這比一般的二手菸傷害嚴重得多了」、「低端人口日常」、「電子菸害人不淺」、「抽菸害人害己」、「自私，路上一堆自己小孩在旁邊也是猛抽」；事實上，根據新版《菸害防制法》，電子菸將在今年3月22日全面禁止。

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