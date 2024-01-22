國民黨立法院龍頭之爭峰迴路轉，國民黨今舉行黨主席與新科立委見面會會議中原先表態要競逐國會領袖的國民黨立委傅崐萁戲劇性讓步，突然拉起國民黨立委江啟臣與不分區立委當選人韓國瑜的手，表態支持「韓江配」，引發熱議。前中廣董事長趙少康強調，國民黨立院大團結是好的開始，但藍營須體認自己還是不穩定的多數，必須集中火力打團體戰，才能形成一股沛然莫之能禦的力量，證明國民黨已經值得人民信賴。

「『韓江配』必須票票入匭！」趙少康今(22日)在臉書發文表示，國民黨「韓江配」搭檔參選立法院正副院長終於底定，傅崐萁委員願意退讓，展現氣度，也是未來國民黨立院大團結好的開始。不過，國民黨必須體認，目前立院席次52+2（無黨），畢竟還是不穩定的多數，黨中央和每一位立委都要守好這52+2票，這次立院正副龍頭選舉，必須讓票票入匭，未來在各項法案、預算案以及人事案上，更必須集中火力打團體戰，才能充分展現戰力，形成一股沛然莫之能禦的力量，捍衛民眾的權益！

趙少康指出，在正副院長候選人拍板後，接下來，國民黨立院黨團總召人選將成為關注焦點，賴士葆委員已經表態爭取，據說還有其他委員也有意角逐。以立法院的運作而言，黨團總召可說是朝野政黨協商攻防的總指揮，必須熟稔議事規則、善用各種協商技巧，尤其在野黨團總召面對行政部門與執政黨的各種軟硬兼施，必須不卑不亢，堅守立場。

趙少康提到，國民黨今年有許多新進的區域和不分區立委當選，在國會其實面臨實質的世代交替，雖然有年輕立委帶頭衝，還是需要熟悉議事運作的老鳥穩定軍心，才能跟「萬年總召」柯建銘周旋。

趙少康強調，面對民眾黨挾關鍵少數要在藍綠間左右逢源，也是國民黨在立法院的另一項挑戰。身為國會第一大黨，未來必須展現強大的監督能力，並能揭弊興利，證明國民黨已經脫胎換骨，值得人民信賴。