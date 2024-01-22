瞄準春節親子出遊潮，義大皇家酒店與義大天悅飯店祭出龍寶寶與身分證符合資格者獨享房間升等、免費暢玩義大遊樂世界等好康。(義大皇家酒店提供)

農曆過年闔家歡聚出遊走春，討個吉利好兆頭。瞄準春節親子出遊潮，北高兩地的飯店均推出春節限定住房專案，提供吃喝玩樂全包式假期吸引旅客攜家帶眷入住。農曆年入住新北將捷金鬱金香酒店送平日雙人住宿券等多項好禮；而位於高雄義大世界的義大皇家酒店與義大天悅飯店則祭出龍寶寶與身分證符合資格者獨享房間升等、免費暢玩義大遊樂世界等好康。

【淡水河畔最美酒店 迎春住房送平日住宿券】

「望高樓」坐擁270度淡水河景，專案住房送龍年迎春好禮「望高樓」飲料券，民眾可邊喝飲料邊賞美景。(將捷金鬱金香酒店提供)

於除夕至初三入住河景客房，加贈平日雙人住宿券1張，還贈送淡水禮萊國賓影城電影票等好禮，每晚12，800元加1成。(將捷金鬱金香酒店提供)

淡水天元宮櫻花季預計從1月底由三色櫻開始綻放，3月由吉野櫻接棒，一路至4月結束，吸引許多遊客到淡水遊玩兼賞花。被譽為「淡水河畔最美酒店」的將捷金鬱金香酒店推出「龍年迎春」住房專案，旅客於除夕至初三住房即贈平日雙人住宿券1張，依專案內容可享隔日早餐或當日全自助晚餐，另加贈淡水禮萊國賓影城電影票、淡水八里來回船票及禮萊廣場兒童遊戲室2大2小不限時暢玩，還有「望高樓」飲料券及伴手禮兌換券等龍年迎春好禮，標準客房每晚9600元起、河景客房每晚12,800元起，均需加1成。住房期間可順便走訪淡水天元宮賞櫻，或步行10分鐘到淡水老街走春。

【龍寶寶住義大皇家 房型升等、免費遊樂園】

「龍躍義大迎新春」住房優惠，於除夕至初四期間入住豪華雙人房，龍寶寶或資格符合者可享免費升等至雅緻家庭房。(義大皇家酒店提供)

高雄義大皇家酒店擁有多家主題餐廳以及室內水療池、戶外戲水池、三溫暖、兒童遊戲室等上千坪多樣休閒設施，向來很受家庭客喜愛。迎接農曆新年，春節期間特別推出「龍躍義大迎新春」的住房加碼優惠，於除夕至初四期間入住豪華雙人房1晚，含翌日自助早餐2客，遊客身份證字號有「0、1、2、3、4」任2個數字或生肖屬龍者，可享免費升等至2張中床的雅緻家庭房，再加贈義大遊樂世界門票2張及特製滷味拼盤1份。專案住房優惠價10,800元起。

慶祝新春來臨，義大皇家酒店特別於初一至初四期間舉辦多項精彩活動及表演，包括高人氣的財神爺紅包牆。(義大皇家酒店提供)

此外，為慶祝新春來臨，飯店特別於初一至初四期間舉辦多項精彩活動及表演，打造歡樂熱鬧的年節氛圍。飯店內可欣賞熱鬧動感的舞龍舞獅表演、魔幻小丑氣球及小朋友喜愛的造型棉花糖製作，業者更準備了高人氣的財神爺紅包牆，有機會獲得500元餐飲抵用券等好禮。

【身分證有2數字者 享房型升等、贈樂園門票】

義大天悅飯店室內外有多項適合兒童玩樂的設施，深受親子客群喜愛，飯店推出春節限定住房專案吸客。(義大天悅飯店提供)

旅客身份證字號有「0、1、2、3、4」任2個數字或生肖屬龍者，入住義大天悅飯店，加贈送義大遊樂世界門票2張。(義大遊樂世界提供)

園區內另一家也受親子客群喜愛的義大天悅飯店，同樣推出「龍心大悅喜迎春」住房加碼優惠活動。於農曆春節期間入住雅緻雙人房一晚，搭配自助式早餐2客，專案價9000元起。飯店再加碼，旅客身份證字號有「0、1、2、3、4」任2個數字或生肖屬龍者，即可再享房型免費升等至溫馨家庭房，並加贈送義大遊樂世界門票2張。

天悅飯店於春節期間同樣舉辦一系列互動遊戲陪伴旅人迎春，像是動手製作屬於自己獨一無二的絹印紅包袋，以及與財神爺猜拳拿紅包等活動增添年節氛圍。