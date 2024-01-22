國產署今日公告招標地上權，其中高雄市楠梓區土地，面積685坪住宅用地，因為鄰近台積電廠區、廠區帶動需求，身價暴漲。該地2015年曾公開招標，當時權利金底價只有6700萬元還流標，這次重新招標權利金底價已經達到1.067億元，權利金身價不僅破億元，更是漲了將近六成。

財政部今日公告招標8宗地上權，台北市2宗、台中市3宗，其餘新北市、台南市、高雄市各1宗，面積共計2.46公頃，權利金底價大約34億9847萬多元。

8宗土地中，5宗都是首次招標，只有2宗有調整權利金價格，其中一宗最被關注的是，高雄楠梓區住宅用土地面積2175平方公尺（約685坪），因為鄰近台積電廠區，2015年曾經招標過一次，因為當地市價每平方公尺漲了5萬元，所以該地權利金底價從6700萬元飆漲到1.067億元，權利金底價調高了將近6成。

不過新北市新店區梅花湖住宅區土地命運卻大不同，面積1165.43平方公尺（約352多坪），2023年初曾經招標與流標，這次權利金底價卻略降價，價格為2435萬元。

其餘首次招標的土地中，最受矚目的則是台南平實營區的商業土地，面積高達1萬1993.58平方公尺（約3628多坪），權利金底價27.03億元。

財政部預計3月11日開標，精華區土地將受到關注，除了權利金底價外，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。