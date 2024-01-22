日本有位住在秋田縣46歲的人妻，因為在租屋處開設私人健身房，為了打廣告宣傳，不時的會在IG上PO出健身照片來吸引顧客上門，不料，卻遇到1名自稱「台灣男子」的投資客，不僅讚美她健美的身材，讓她感覺到生活從「單一色彩變成彩色」，卻是一步步掉入陷阱，遭到詐騙約85萬元，她除了和老公坦承一切並報警外，但為了要趕緊清償借貸的債務，不惜拍攝AV影片賺錢還債。

據日媒《DAILY新潮》報導，一名住在秋田縣46歲的人妻，年輕時就和老公結婚，育有2子，過著幸福的家庭，然而，她因為在租屋處開設私人健身房當起健身教練，為了要吸引更多的顧客上面，便不時的在IG上PO出健身照片，她也坦言，做健身教練賺的錢比當上班族的老公還多。

去年1月，人妻收到1位自稱「台灣男子」留言稱讚「妳的身體看起來很健美，真是太棒了」，她感到開心也回復了對方「謝謝你」，沒想到，這卻是錯誤的開始；後來，這名台灣男子向她提出一系列讓她有興趣的問題，兩人便開始聊天，而且，她也在聊天中，發現對方很有禮貌，且會用日文溝通，讓她漸漸地卸下心防。

人妻表示，這名台灣男子自稱是投資家，也表示已經離婚，正在享受自由的第二人生，且對方也向她表示做投資很容易，可以教她，並且邀請她來台灣、新加坡，對方把自己講成像是個「有錢又成功的投資家」，面對這樣的狀況，她因為很多年沒和老公發生性關係，但和這名台灣男子聊天後，人生像是從「單色變成彩色」。

但人妻還是有些不安，於是先投入了約1萬日圓(約新台幣2千元)，沒想到短短3天後，對方向她表示賺了約10萬元(約新台幣2萬1千元)，不曾投資、賭博過的她，雖然感到有些興奮，但也擔心這些數字是捏造的，不過對方卻開始以親暱的口吻叫她「老婆，我愛妳」等話語，讓她有些暈船。

一周之後，台灣男子又向她表示，「有一波好賺的要來了」，並指出只要投資超過400萬日圓(約新台幣85萬元)，就可以獲利3千萬日圓(約新台幣634萬元)，她在對方不斷的利誘之下，想著「不能讓這次的機會溜走」，於是，將存款了200萬日圓加上借貸200萬日圓共400萬日圓(約新台幣85萬元)，投入了指定帳戶。

不料，這一投入之後，台灣男子變成已讀不回，撥打line電話也無法接通，對方的IG帳號也消失，瞬間恐慌感襲擊而來，她別無選擇，只能向老公說出這一切，並且報警，但警方表示，很難逮捕到「台灣男子」，錢也應該很難拿的回來。

人妻為了盡快還清債務，找了可以賺錢的副業與兼職工作，但不容易找到，於是，被逼入決定的她，一度投身進入「成人娛樂產業」拍AV，她在網上看到拍攝「同人AV(不需露臉)」，且拍攝1支AN影片可獲得10萬日圓(約新台幣2萬1千元)，為了趕快還清債務，便答應共拍攝了4支AV影片，但她也表示，很對不起老公，也很愧疚，但要完全償還債務，還有很長的一段路要走。