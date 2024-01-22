18日上午由43歲楊女駕駛的特斯拉併排停在高雄市光華一路上，而29歲馮女騎車載著3歲兒子行經時，不慎擦撞特斯拉車尾，導致3歲兒子滑落腳踏板，經搶救4天後，孩童昨日仍宣告不治。警方對楊女依過失致死罪送辦。

當時楊女在光華一路併排臨停，準備下車買東西，馮女剛好騎車行經該處，不慎擦撞到楊女車尾，導致重心不穩跌倒，而站在腳踏板的3歲兒子也重摔倒地，經醫院搶救4天後，仍因腦出血回天乏術。

警方表示，楊女併排臨時停車，處新台幣300元以上600元以下罰鍰；另普重機乘客未戴安全帽及站立於機車前踏板處，分別可依道路交通管理處罰條例第31條第6項規定「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者」，處駕駛人新台幣500元罰鍰，及第31條5項規定「機車附載人員或物品未依規定」，處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰。而楊女也被依過失致死罪送辦。