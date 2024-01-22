台北市長蔣萬安22日下午視察萬華社福中心因應低溫開設避寒所整備情形。（劉彥宜攝）

中央氣象署預估22日寒流南下持續降溫，23、24日為氣溫最低的時間點，台北市陽明山區也可能降雪，因應追雪的人、車潮，台北市長蔣萬安提醒，民眾滿懷興致看雪外，也要注意自身安全，管制點到觀雪點必須加裝雪鍊避免車輛滑移，也請民眾隨時注意管制相關訊息。

蔣萬安表示，的確不少民眾想要賞雪，但除滿懷興致看雪外，也要注意自身安全，交通局、警察局交通大隊都已啟動相關機制，包含仰德大道需通行證外，管制點到觀雪點必須加裝雪鍊避免車輛滑移，並視降雪情況包含雪位、範圍，交大也會分階段管制，市民看雪須隨時注意相關訊息。

台北市警局交通大隊提醒，為防止路面結冰致生事故，將依下雪情形實施3階段交通管制，管制點包含第一階段陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪，101甲線與陽金公路口、仰德大道至誠路口、格致路凱旋路口管制。

第二階段大屯山區、七星山區、擎天崗和冷水坑下雪，中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口和湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口管制。

陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，行義路泉源路口、行義路、東昇路口管制。

交大表示，員警於管制點將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈才能續行；未持「仰德大道通行證」的民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律加掛雪鏈。

交大呼籲，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，並依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。另可透過收聽警察廣播電臺及道路上設置之資訊可變標誌CMS，關注最新氣象資訊及交通管制訊息，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。