卵巢是女性的主要生殖器官，其會隨著年齡而自然衰退，但有些人卻在40歲以前就發生卵巢衰退的問題。對此，營養師高敏敏指出，當出現月經紊亂、難懷孕、提早老化、失眠、煩躁、肥胖等情況，都可能是卵巢早衰的徵兆。她並分享卵巢抗衰老必吃的5大營養素，包含大豆異黃酮、肌醇、葉酸、輔酶Q10及維生素D3，透過飲食幫忙，能有效延緩老化速度。

高敏敏於粉專「高敏敏 營養師」發文提到，有些人明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，可能40歲就會面臨提早停經的情況。而卵巢早衰跟人會變老是一樣的道理，是無法阻止跟逆轉的，不過，可藉由改善生活習慣以及飲食等後天努力，來減緩衰老的速度。她並盤點以下卵巢抗衰老必吃5大營養素：

1、大豆異黃酮：富含植物性雌激素，可抗氧化、延緩老化，食物來源如豆漿、板豆腐、毛豆、味增。

2、肌醇：即維生素B8，能幫助卵子發育成熟，提高受精率，也可提升胚胎品質。食物可吃玉米、燕麥、高麗菜、橘子。

3、葉酸：即維生素B9，有助緩解老化、改善不規則排卵，甚至減少罹患卵巢癌的機率。可從深綠色蔬菜、柑橘類水果、全榖雜糧等食物獲取。

4、輔酶Q10：可以提高卵子品質，維持女性功能的健康，平常可藉由攝取大豆、橄欖油、牛肉、胡桃來補充。

5、維生素D3：能提高卵子品質、卵巢功能，加強濾泡發育，可多吃鮪魚、香菇、牛奶等食材，或多曬太陽，來增強其吸收。

除了上述食物，高敏敏補充，日常應要有充足睡眠、維持好心情、適度運動，以及採用地中海型飲食型態，都有助於卵巢功能健康，甚至延緩變老的速度。