盧靚自掏腰包50萬發行EP，兩首新歌將於23日上架。（盧靚提供）

盧靚自掏腰包50萬發行EP，兩首新歌將於23日上架。（盧靚提供）

盧靚自掏腰包50萬發行EP，兩首新歌將於23日上架。（盧靚提供）

藝人盧靚暌違螢光幕18年，有著好歌喉的她在朋友的鼓勵下，籌備兩年多自掏腰包50多萬推出個人首張EP，兩首新歌〈我願意愛你用我的真心〉、〈苦澀的戀歌〉將於23日上架。她接受本報專訪時表示，其實實體CD僅製作了限量500張，供親友及粉絲收藏，但居然有位好友大手筆匯了3萬6000元買她1張EP，還有兩位是直接掏出現金以2萬元購買，「他們想要支持贊助我，讓我超感動、揪感心，也滿不好意思的！」

台藝大戲劇系畢業的盧靚，曾演出《意難忘》、《流氓教授》、《台灣阿誠》、《台灣霹靂火》、《戲說台灣》、《親戚不計較》等戲劇，2005年因澎恰恰光碟案淡出演藝圈，但她這些年仍活躍於一些公開活動，舉凡公司尾牙、廟會慶典、婚宴、各大集團的餐會，都能見到她的身影，除了受邀歌唱表演，更多的是擔任宴會節目的統籌與主持人。在朋友的鼓勵與支持下，她今年推出個人首張EP，邀請金曲製作人林從胤量身打造2首歌曲，也斥資拍攝MV。

盧靚說，林從胤老師覺得〈苦澀的戀歌〉這首歌很像她的境遇，歌詞中所述「無情的人免擱來相找，愛阮的人多到踢倒街……可憐一蕊花，受盡冷風吹，最後剩我孤單一個」，猶如她的人生寫照，「老師覺得喜歡我的人太多，但認真對待我的沒有」，坦言這幾年身邊確實一直有很多喜歡她的追求者，但大多是「嘴巴講講」，沒有讓她有想要認真交往的感覺。

不過盧靚坦言，她自己本身抗拒穩定的關係才是一直單身的最大原因，「因為我沒有跟人家談戀愛的條件，我現在無法對人家付出，還需要把心思放在女兒身上，因為每天光是接送讀高一的女兒上下學就要花掉至少3小時，沒有其他多餘心思、體力去陪伴、談戀愛。再兩年多，等她上大學，我就解脫、自由了！」雖然她自己不急，但女兒倒是比媽媽還著急，甚至在她房門口貼了一張「勒令桃花朵朵開」符令，「她一直勸我去談戀愛，還希望我找帥的！」

她說雖然已經離開戲劇圈18年，但現在以主持活動為主的工作型態也滿不錯的，覺得滿有成就感，由於年關將近，活動邀約更多，這一周已經連續4、5天都有工作。但她也不諱言拍戲有魔力，透露其實前年曾應一位製作人好友請託去大愛台戲劇客串演師姐，只拍一天，當時該劇副導演不認識她，開拍前還先抓著她對戲，結果拍完第一場就發現「這不像是新人」，一問才知她是盧靚。她說自己沒有排斥再演戲，如果有適合的角色也願意嘗試，「一切隨緣」。