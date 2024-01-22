中市康男獨繼承亡父數十筆房地產，遺產公告現值逾2000萬元，母2019年過世，他向胞姊提返還代墊扶養費告訴，稱他獨力扶養老母17年，追討140萬餘元。姊稱，母生前名下4筆不動產、擁600多萬現金、月領老農津貼7000元，生活無虞，怒批弟未扶養，還常向母借錢。法官以康未舉證一人扶養及代墊費，裁定駁回，可抗告。

康男向胞姊提出返還代墊扶養費告訴，指控老父在2002年去世，老母無謀生能力， 17年來由他一人負擔生活支出及照顧就醫，母簽六合彩賭輸錢，都向他伸手要錢。

康男說，母名下雖有4筆土地，但都為共有，且地處偏僻，又建有廠房，難覓買主變賣以維持生活，依行政院主計處統計之平均每人消費支出標準，請求胞姊給付2008年至2019年期間所代墊撫養費共140萬餘元。

康姊抗辯，母生前不僅有4筆不動產，父過世時還留給她存款391萬餘元，另2006年賣掉1間透天店面獲272萬餘元，還月領7000元老農津貼，生活花用綽綽有餘，不至於無法維生。

康姊說，她出嫁後，常探望獨居老母，往來送生活物資，鄰里皆知，且母並沒賭博，反而是弟將財產花完，還常向母親伸手借錢，弟所指控與事實不符。

法官追查，康父過世時，留下數十筆不動產、存款及現金，遺產依公告現值核定價值高達2331萬餘元，姊弟均坦稱，父房地遺產由康一人繼承及得知母賣房獲逾百萬。但康稱，不知母取得父遺產391萬餘元現金。

康姊兒子證稱，母親與阿嬤常互探視往來，阿嬤做資源回收，但不缺錢，老農年金都是舅舅領；康男兒子則作證，阿嬤平日自己料理3餐，逢年過節才到他家吃飯，父有時會給她幾千元。

當地里長作證，康父很有錢，他不知康男有無扶養老母，但康母不需付房租，做回收是做「運動的」，她過世時，留有4筆不動產，依公告現值核定為156萬餘元。

依《民法》規定，直系血親宗親屬受扶養之權利，以不能維持生活而無謀生能力者為限。法官認定，康男與母互動是家族間交際往來，與扶養、照顧不同，且無法認定他所支出的扶養費超出應負擔義務或有代墊；康母死亡時尚有相當財產，還未達不能維持自己生活之程度。

法官以康未舉證老母不能維持生活，而曾提供的金錢屬孝道表現，並未使胞姊有免除扶養義務的不當得利，且未舉證他一人扶養，又代墊胞姊應負擔的扶養費，請求返還代墊扶養費並無理由，裁定駁回。