2024澳網台將最後希望謝淑薇，22日在混雙16強賽出擊，與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）以6比3、6比2擊退荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）／摩納哥尼斯（Hugo Nys），順利搶進8強。

謝淑薇本屆澳網單打在會外賽首輪無奈出局，但也可以專心進行雙打賽事，女雙和曾一起打下2021溫布頓女雙冠軍的比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）再度聯手，21日已經取得8強席位，22日混雙謝淑薇繼續出賽，59分鐘就鎖定勝利。

第1盤謝淑薇組合狀態不錯，發球局不但沒有遇到破發危機，也只被對手拿到2分，有3局都是直落4分強勢保發，並在第6局把握機會攻破對手發球局，在擁有破發優勢的保障下，順利收下盤數。

第2盤謝淑薇組合首個發球局遇到麻煩，但順利化解4個破發點驚險保發，下一局對手保發之後，謝淑薇組合連保帶破一口氣連下5局，最後邁向勝利的發球局，又是直落4分保住，已相當好的氣勢進軍8強。

謝淑薇／傑林斯基這對大會混雙第3種子，將與第7種子美國瑪汀妮茲（Nicole Melichar-Martinez）／德國克拉維茨（Kevin Krawietz）爭奪4強。