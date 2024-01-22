莊光大因前議員張再興涉買票賄選判當選無效去職而遞補，在22日於澎議會宣誓就職時，大批親友擠滿議場旁聽席見證。（許逸民攝）

澎湖縣前議員張再興，前年底五合一選舉時，因服務處莊姓主任涉賄選，被檢方提起當選無效之訴，經高分院在上月20日定讞去職，由同馬公選區以些微票數屈居落選頭的莊光大在今（22）日遞補宣誓就職，莊的親朋好友近午也擠滿了議場旁聽席見證。

澎湖縣議會日前收到內政部來函，確認莊光大取得第20屆澎湖縣議員資格，遂訂於今日上午11時由澎湖地方法院院長楊國精監誓、議長陳毓仁主持，澎湖縣長陳光復率一級主管及大批親友一旁觀禮下，宣誓就職。也是繼湖西鄉議員許育愷之後，第二位當選議員的退休警察。

警界退休的莊光大，曾任前縣長王乾發隨扈9年，2022年警職退休後投入縣議員選舉，卻以些微票數屈居最高票落選，選後向澎湖地檢署控告3名涉賄遭起訴的議員當選無效的民事訴訟，張再興就是其中之一，而莊確定遞補議員缺的資格後，也已向高雄高分院撤回他對張再興等三人的當選無效訴訟，本屆澎湖縣議員的當選無效訴訟也至此告終。

無黨籍議員張再興是因服務處主任莊仲瑜，前年底五合一選舉時，涉嫌以每票1000元代價賄選，要求投選張再興，而被檢方依選罷法提起當選無效之訴，經澎湖地院一審審理後，去年5月31日判張再興當選無效，張不服上訴，上月20日高雄高分院審理後，認定張確實涉嫌買票而駁回，讓張再興當選無效確定，其議員職務自判決確定日起即解職。