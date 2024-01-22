今年入冬最強寒流發威，愈晚愈冷，中央氣象署指出，今天入夜到周三清晨是影響台灣最顯著的時刻，北部、宜蘭低溫下探6度，明晚低溫範圍擴大，各地低溫10度以下，周四白天溫度逐漸回升，另今晚到明日白天，北部1千公尺以上、其他地區2500公尺以上高山，有機會下雪。

氣象署預報員張竣堯指出，入夜之後，華南水氣東移，各地都有降雨，北部、東半部降雨明顯，但預估明日下半天水氣減少，明晚雨勢逐漸趨緩，周三降雨更少，中部山區有零星降雨，其他地區短暫雨勢。周四只剩迎風面降雨，基隆、北海岸局部降雨。

至於溫度方面，張竣堯表示，今天入夜之後到明天清晨的氣溫比今天白天更低溫，明、後兩天受寒流影響最明顯，高雄以北、花蓮等地10度以下低溫，明晚低溫範圍更廣，台東、屏東低溫12度。周四寒流減弱，溫度逐步回升，竹苗以南溫度回升18至20度，但中南部清晨有輻射冷卻，日夜溫差大。

民眾最關心下雪時刻，張竣堯表示，目前看法仍與過去預估差不多，研判今晚到明天白天水氣較多，加上低溫，北部1千公尺以上山區、中南部及花蓮2500至3000公尺以上的高山，不排除下雪，須留意路面結冰。