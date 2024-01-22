涉嫌人林男至派出所說明案情。（翻攝畫面）

網紅Toyz與超哥事件再度延伸，警方調閱監視器，發現當時並不是只有超哥動手，林姓店員當時趁亂有出腳踢Toyz，警方根據監視器通知林姓店員到案說明，林男已於17時57分至安和所到案說明案情。

網紅Toyz 昨天晚間，前往超哥在台北市延吉街的餐廳用餐，過程中Toyz無預警開直播抱怨店內海鮮丼飯醋飯品質不佳，超哥認為Toyz當場開直播，存心找麻煩賺流量，雙方爆發口角衝突後，在店外人行道上大打出手，超哥出拳導致Toyz頭破血流，過程中在場9名員工均上前拉開雙方勸架，但有一名林姓員工涉嫌趁亂踢Toyz一腳，轄區大安警方鎖定其身分，今天下午林男已前往派出所製作筆錄，全案將依涉犯傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

大安警方指出，本案為社會矚目，經警方勘驗監視器後，確定Toyz被爆打時，多數員工及女店長都是上前勸架拉開雙方，但該店一名林姓員工有上前踹Toyz一腳，行為觸犯傷害罪嫌，警方絕不護短，傳喚後將依法函送。