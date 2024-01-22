許多飯店都會提供自助式早餐，讓民眾可以享用各式各樣的餐點。一位女子近日出國入住飯店，沒想到吃早餐時，遇到一群台灣旅行團的大媽們，拿著塑膠袋裝滿飯店的小麵包或茶包，讓她直呼真的超傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當時她在飯店餐廳享用飯店提供的自助式早餐，結果旅行團的一堆大媽、長輩竟然拿著塑膠袋，裝滿飯店提供的小麵包或是茶包，就算迅速補貨也很快被大媽們拿光，讓在場的飯店服務生相當傻眼。

原PO透露，當時她直接在飯店餐廳提醒台灣旅行團的長輩別貪心，結果雙方大吵一架，「然後我就不小心又讓她們去吃高血壓的藥」；原PO坦言，她自己對這次經驗也很傻眼，只能呼籲大家，「出國不要這麼貪小便宜吧」

對此，許多網友紛紛回應，「我這邊還有火鍋店看過，客人自己帶保溫鍋來偷帶湯底」、「不意外，我之前去吃餐廳火鍋，隔壁桌媽媽邊吃邊偷偷打包放進袋子，看到這行為刷新我的三觀」、「比起貪婪行為，其實台灣大媽完全不輸對面大媽啊」、「就說其實台灣某些人行為跟大陸一樣，還恥笑人家」。