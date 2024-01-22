受到國際廢鋼原料行情反彈上漲，與台幣貶值推升進口成本影響，電爐大廠豐興22日宣布，調漲本周廢鋼和鋼筋價格，每公噸漲200～300元，平均漲幅1.52％～1.78％，此為連續二週平盤後，首度反彈上漲。豐興這項漲價舉動，預期其他東和鋼鐵、威致及海光等上市鋼筋大廠，可望跟著調漲價格。

對於這項漲價，豐興業務部發言人莊文哲表示，主要是日本、美國廢鋼原料價格反彈上漲，加上台幣續貶，增加進口成本，另在原料和鋼筋價格走揚帶動下，買盤持續進場補貨，估計上週全台鋼筋交易量仍逼近10萬公噸。至於鋼筋出貨方面，目前仍維揚暢旺的情況。

豐興廢鋼和鋼筋盤價在連續二週平盤後，22日開會決定，調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸調漲200元、漲幅約1.78％，鋼筋每公噸調漲300元、漲幅1.52％，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲本週價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11,400元，鋼筋每公噸牌價為20,000元，型鋼每公噸牌價維持26,300元。

豐興表示，近一週來，日本2H廢鋼原料價格每公噸上漲5美元，由每公噸380美元漲到385美元，且美國貨櫃廢鋼原料每公噸也上漲5美元，由每公噸375美元漲到380美元，惟澳洲鐵礦砂原料逆勢下跌，每公噸小跌0.1元，由每公噸130.75美元跌到130.65美元。