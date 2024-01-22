屏東縣長周春米與日本鹿兒島縣知事塩田康一，22日在我駐日經濟文化代表處代表謝長廷、駐福岡辦事處處長陳銘俊越洋視訊見證祝福下，簽署上任後首個交流協定，她表示疫情後國際恢復交流，簽署MOU對屏東拓展城市外交是一大重要進展，期待未來雙方在教育、觀光、農業等各領域更進一步合作，深化台日友好情誼，共榮共好。

MOU內容包含合作推動青少年及藝術文化活動交流、促進雙方觀光交流及觀光宣傳合作、協助拓展雙方農林漁業產品銷售通路等三大項目。周春米縣長特別準備印有塩田知事人像的恆春月琴相贈，塩田知事也回贈鹿兒島傳統工藝及金桔禮品，作為締盟紀念品。

周春米表示，屏東與鹿兒島同樣位於國境之南，也同為農業及觀光大縣，自2020年疫情期間援助防疫物資結緣後，雙方建立深厚情誼，鹿兒島縣還響應屏東舉辦的活動，數次派員共襄盛舉，即將舉辦的2024屏東熱帶農業博覽會，今年新增日本館，鹿兒島也會參展，此次簽署MOU更為雙方的友誼寫下新的一頁，建立雙邊地方政府及人民更緊密的關係，促進彼此教育、文化、觀光和經貿實質交流。

鹿兒島縣位於日本九州最南端，人口數約154萬人，面積約為屏東縣3倍大，以黑豬肉、黑毛和牛、黑薩摩雞、櫻島小蜜柑等特色農產品、豐富的觀光資源及悠久的歷史文化而聞名。塩田康一2020年7月首次當選鹿兒島縣知事，過去曾任職於日本經濟產業省、日本駐義大利大使館書記官、九州經濟產業局局長等職務，就任知事後非常重視與屏東的交流，特地在今年新春記者會時宣佈與屏東縣簽署MOU，並親自率團隊專程飛台。

這是塩田首次造訪屏東，在台只停留三天，行程緊湊，屏縣府善盡地主之誼，除在縣府大廳佈置鹿兒島展歡迎外，並安排塩田走訪原住民族文化園區、勝利星村、屏菸1936文化基地及至屏東燈節縣民公園賞燈，也到夜市體驗屏東小吃，屏東多元迷人的面貎讓塩田等人印象深刻，但泰武咖啡、溫泉都來不及到現地體驗，留待下次有機會再走訪。

去年九月周春米率團隊參訪鹿兒島縣，雙方經過深入交談後促成這次MOU簽署，期待藉由MOU簽署，屏東與鹿兒島日後在青少年教育、藝術、文化、旅遊、經貿等多領域更深入交流。