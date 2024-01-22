中國國家統計局最近恢復發布青年（16~24歲）失業率統計數字，最新數據是14.9%，較上次於去年6月公布的超過20%大幅減少了1/4以上。統計局官員暗示，他們將全日制的在學學生全數從統計母體剔除，得出新的青年失業數據。不過經濟專家認為，改變統計方式無法說服外界認為中國經濟情況好轉，反而加劇外界對官方數據的不信任。

《華爾街日報》指出，中共重新公布的青年失業率數據為14.9%，官員暗示新數據是在調整統計方式下更準確的數字，經濟學家懷疑這對掃除中國經濟的陰霾是否有什麼幫助。而且單憑一個月份經過修改的青年失業率數字，根本不足以讓公眾對就業市場狀況產生信心，更無助於消除長期以來對中國官方統計數據準確性的疑慮。

報導說，新數據發佈之前，中國領導人正號召全國人民更加積極地看待經濟情勢，甚至要求宣傳部門督促媒體要「唱響中國經濟光明論」。

國家統計局曾在6月份表示，16至24歲年齡段的人口總數約為9600萬，但只有3300萬人在工作或找工作，這意味著新的計算方式不包括約6300萬16至24歲的全日制在校學生。統計局沒有公布新計算方式的細節，也沒有對新舊計算方式進行比對。專家認為，如此很難弄清楚中國的青年失業率到底是變好還變壞，以及原因何在。

報導指出，將全日制學生完全排除在失業統計數據之外的做法並不常見，以歐美國家為例，如果學生在過去一個月內一直在找工作，並且能在2周內開始工作，那麼他們就算作失業，如果他們沒有在找工作，那就不被歸入勞動力大軍。這種統計標準是由聯合國國際勞工組織訂定，該機構發言人說，將學生排除在失業衡量標準之外與該組織的標準不符，目前尚無足夠資訊來評估中國改變失業數據統計方式後造成的影響。

雖然如此，仲量聯行(Jones Lang Lasalle)首席中國經濟學家龐溟(Bruce Pang)說，中國官員有充分的理由將學生排除在統計之外，與美國等許多西方國家相比，中國只有一小部分學生會尋求兼職工作。但是，採用新統計方法會使公眾無法與歷史數據進行直接比較，新數據很難讓人覺得情況有所改善。

長期以來經濟學家對中國勞動力市場的數據品質存有疑慮，尤其是其失業人數的統計方法。例如，中國官方的失業人數不包括數億到城市求職的農村人口，因為政府認他們若失業可以返鄉務農。

中國去年停止公佈青年失業率後，青年就業問題成為國際關注焦點，可能讓中國政府感到尷尬，也會讓企業、投資者和經濟學家失去全球第二大經濟體的重要數據資訊。這種隱藏經濟數據的做法近幾年來持續擴大，外界的疑慮也愈來愈多。