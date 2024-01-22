總統當選人賴清德(前排右二)22日南下屏東謝票，並向支持者承諾會守護國家安全。(林和生攝)

順利當選總統的賴清德，22日南下屏東代天府參拜還願，他除感謝支持者力挺外，也承諾未來領導國家，會和立委共同合作，做好守護國家、發展經濟與建設屏東。

賴清德強調，當上總統的他，首先會守護好國家、主權，民主自由、重視人權的生活方式。再來就是發展經濟，俗話說「顧佛祖，也先顧腹肚」、「民以食為天」，他認為，在蔡英文總統帶領下，總體經濟有進度，雖然部分個別產業有受到影響是事實，但股票漲、稅收也增加。

未來在這基礎下，大間科技公司要支持，小間中小企業更要照顧，台灣中小企業總共150餘萬間、提供900多萬個工作機會，政府有義務要支持中小企業，協助升級、轉型，讓他們更有競爭力，他們穩定、國家就會安定。

第三，就是建設屏東，賴清德說，台灣不管南北哪個城市，都應該得到政府公平待遇，因此要平衡發展，任何一個都市往前走100步、不如22縣市共同邁進1步，他更套用廣告詞「一樣16歲、不要差那麼多」。

另他也談道，政府一定要照顧弱勢，讓弱勢或是跟不上腳步的人，都能在這片土地上安居樂業，特別是身心障礙者，政府應該提供協助，減輕身障者及家庭負擔，社會才能越來越好。

或許是境外介選問題嚴重，賴清德提醒，許多政府的消息要尋求管道接收，這樣政府要做什麼、民眾就能知道，有誤會也能協助澄清，且一旦社區若發生問題，才能提出建議，政府就能解決，地方才會進步，這樣大家就同是台灣隊的一員。