大陸女星迪麗熱巴擁有前凸後翹的完美身材，艷麗外表被譽為「新疆四大美女」之一，每回造型都能驚艷網友，加上演技精湛、個性討喜，在演藝圈迅速竄紅躋身女頂流，穿著打扮和接戲等都能引起話題。近日她的童年嬰兒照被網友挖出，驚人模樣迅速衝上熱搜。

迪麗熱巴人氣相當高，有著大量死忠粉絲，自從2018年起就成為女頂流，至今地位仍未被撼動，綜藝節目《花兒與少年》第五季播出後，許多網友重新認識後搜出她小時候的照片，發現她嬰兒時期就已經有逆天顏值，宛如洋娃娃一般，肉呼呼的臉蛋包在繽紛毛線帽內，加上橘色衣服，看起來就像一顆小橘子，笑起來更是萌翻網友。

女星迪麗熱巴嬰兒時期超可愛。（圖／微博）

除了嬰兒照，迪麗熱巴童年照片也被挖出，超可愛的模樣讓粉絲的心全融化，直誇：「果然是純天然美女」、「確實從小美到大」、「熱巴太可愛了吧」、「忍不住想啊嗚一口吞掉」、「從小就是美人胚子，天生當明星的料啊」。

迪麗熱巴從小美到大。（圖／微博）

迪麗熱巴主演《你是我的榮耀》。（圖／微博）

雖然迪麗熱巴擁有逆天顏值，但她的演藝經歷並非一路順遂，她父親迪力木拉提艾拜杜拉是國家一級演員，更是新疆當地的歌舞團歌唱家，她從小就學習立志成為舞蹈演員，中學畢業後加入新疆歌舞團表演，後來她報考上海音樂學院的鋼琴表演專業，卻被上海戲劇學院的老師相中，去讀了表演戲劇系，首部主演影視作品《阿娜爾罕》是父親的朋友劇組缺演員，她被邀請擔任女主角，後來她簽約經紀公司一路從配角演起，憑藉《克拉戀人》中的女配角高雯開始走紅，主演《漂亮的李慧珍》及《三生三世十里桃花》後人氣快速提升，因此成為綜藝《奔跑吧》的固定成員，參與錄製後雖然憑藉可愛個性知名度飆升，卻也遭到大規模的網暴，好在如今她靠著實力和演技穩坐人氣女星寶座。

迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》飾演狐族帝姬白鳳九。（圖／微博）

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