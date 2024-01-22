受寒流影響，中央氣象署發布低溫黃色燈號，今（22日）至25日天候將持續下探，交通部公路局表示，中橫公路宜蘭支線台7甲線30K（南山）至50K（勝光）路段、北橫公路台7線47K（巴陵）至65K（明池）路段，將視實際天候狀況，不排除啟動管制措施、限加掛雪鏈車輛通行或預警性封路管制。

東區養護工程分局指出，此波寒流高海拔山區路段位高海拔1000公尺以上，受低溫寒流及環境水氣條件有較高機率產生冰霰、降雪、及路面結冰，為維繫行車安全，工務段已調度開口契約廠商進駐雪季勤務人員加強巡視道路，並備妥相關鏟雪除冰設備及木屑，倘路面有行車風險現象將採行必要應處措施。

分局呼籲，請行駛台7線、台7甲線用路人，寒流低溫期間山區道路天候瞬息變化路況難以預期，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，預先規畫行程備案；相關道路行車資訊可隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示的交通管制訊息。